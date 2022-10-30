الأحد 30 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمة بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مواطنين

متهمة
متهمة
ads

جدد قاضي المعارضات المختص حبس متهمة اشتركت مع زوجها فى الاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها فى عدد من المجالات التجارية، كتجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام أحد المتهمين وزوجته، بتلقى مبالغ مالية بلغ إجماليها (5 ملايين جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد وتصدير الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. 

وأضافت التحريات أن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص وزوجته بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها وقيام المذكورين بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام كل من (عامل بإحدى الشركات - وزوجته ربة منزل – لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.. مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب اكتشاف أمرهما قاما بالهروب إلى أماكن مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجدهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

حياة مرهونة.. أصحاب الأمراض المزمنة يكافحون قسوة التغيرات المناخية

وزير التموين يوجّه رسالة مهمة للمواطنين بشأن أسعار الأرز

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية

أحمد المالكى: الصلاة بعد شرب الحشيش صحيحة

وزير الخارجية: يجب تحصين مؤتمر المناخ COP27 من محاولات الاستغلال

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مجلس الشعب يوم 25 نوفمبر 2006

جمال-أسعد

11/11 دعوة للفوضى

القس. رفعت فكرى

قبل فوات الأوان

علي سعدة

عودة بورسعيد للون الأخضر

عبدالوهاب داود

مصر أولًا وقبل كل شىء

ماجد حبته

الأمطار.. واستقرار الأسعار!

أحمد الصغير

الغالبية التى لم تعد صامتة.. ودورها الجديد فى مصر!

حسين دعسة

الحكومة الأردنية تنجح فى التعديل

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 إسرائيليين فى عمليتى دهس بالضفة الغربى

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة