إصابة 4 فى حادثى سير بكفرالشيخ

أصيب 4 أشخاص في حادثي سير على طريق كفرالشيخ دسوق، ورافد الطريق الدولي كفرالشيخ، بلطيم، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام.



وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بوقوع حادثتي سير على طريقي طريق كفرالشيخ دسوق، ورافد الطريق الدولي كفرالشيخ، بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادثين، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.



وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من محمد إبراهيم عنان، 19 سنة، والسيد إبراهيم حميدة، 34 سنة، ومحمد إسماعيل عبدالرحمن، 37 سنة، وأحمد منير مبروك، 35 سنة، بكدمات، وهم تحت الملاحظة بالمستشفى العام، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.