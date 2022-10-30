الأحد 30 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

توفي أثناء القيادة.. فاصطدم بـ 5 أشخاص في طهطا

اسعاف
اسعاف
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توفي موظف بالأوقاف، أثناء قيادة سيارته الملاكي بمدينة طهطا، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ما نتج عنه اصطدام السيارة بـ 5 أشخاص من بينهم طفلين، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طهطا العام، والحالة العامة للمصابين مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة طهطا يفيد باصطدام سيارة ملاكى بـ 5 أشخاص في الشارع أمام مستشفى طهطا المركزي، حيث تبيّن أن قائد السيارة كان فاقدًا للوعي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، توفي على إثرها وتم نقل المصابين للمستشفى.

وبالفحص، تبيّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد عزت، مفتش مباحث مركز شرطة طهطا أنه أثناء قيادة (ب. ع.) البالغ من العمر 50 عامًا، سيارته الملاكي بالشارع أمام مستشفى طهطا العام، أُصيب بأزمة صحية مفاجئة، مما نتج عنه وفاته وعدم قدرته التحكم في السيارة، الأمر الذي أدى إلى اصطدام السيارة بكل من: (ن. ن. ع.) 16 سنة، وتسبب في إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتها (هـ. ن. ع.) 30 سنة وإصابتها باشتباه كسر في العمود الفقري و(ع. ا. م.) 50 سنة، وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، و(ح. م. أ.) 4 سنوات مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و (ج. م. أ.) 5 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طهطا العام، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

موظف بالأوقاف مصرع وقوع حادث تصادم محافظة سوهاج مستشفى سيارة ملاكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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