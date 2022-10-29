السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو وربع هيروين في كفر الشيخ

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، من تحديد وضبط شخصين، من ذوي المعلومات الجنائية مقيمين بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، أحدهما سبق اتهامه في قضية قتل، وبحوزتهما كمية قدرها كيلو وربع من جوهر مخدر الهيروين، و300 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح ناري، لتنجح وحدة مباحث دسوق، من ضبطهما واقتيادهما إلى مركز شرطة دسوق، وتحرير المحضر اللازم لهما.

البداية بتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تفيد برصد عناصر الشرطة السريين، بوحدة مباحث مركز شرطة دسوق، شخصين من ذوي المعلومات الجنائية، لقيامهما بالترويج للمواد المخدرة بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، لتوجه الإدارة بضبطهم وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم.

باتخاذ الإجراءات، نجحت وحدة مباحث مركز شرطة دسوق، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، من تحديد مكان تواجد المتهمين، عن طريق التقنيات الحديثة، ليجري توجيه مأمورية شرطة لضبطهم، وإعداد الأكمنة اللازمة لذلك، حيث أمكن ضبطهما وتبين أن المتهم الأول، سبق اتهامه في 12 قضية، من بينها: مخدرات، ومشاجرة، وقتل وسرقة، سبق اتهامه في 5 قضايا، مخدرات، سلاح، سرقة.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على سلاح ناري فرد خرطوش، 5 طلقات تستخدم لذات السلاح، وكيلو وربع من الهيروين، و300 جرام حشيش، ومبلغ مالي من حصيلة المبيعات، و2 هاتف محمول يستخدم للترويج للمواد المخدرة وجرى تحرير محضر بالواقعة والمضبوطات حمل رقم 16744 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة دسوق.

وحدة البحث الجنائي محافظة كفر الشيخ المعلومات الجنائية اللواء خالد عبد السلام بدر مساعد وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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