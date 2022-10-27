الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ما تريد معرفته عن زيادة الحد الأدنى للأجور 2022

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور
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يكثف المواطنون البحث خلال هذه الساعات عن الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد حزمة القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، والتي جاء من بينها قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 2% في شكل استثنائي.

ووفقا لبيان من المركزي، الخميس، ارتفع سعر كورديرو في البنك المركزي الى 13.25% للايداع و14.25% للإقراض.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

قرار برفع الحد الأدني للأجور

وفي هذا الإطار، قررت الدولة إطلاق حزمة من القرارات الاجتماعية  لامتصاص الغلاء ومساعدة المواطنين، وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة للظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.

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 قيمة الزيادة في الحد الأدنى للأجور 

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

وأعلن رئيس الوزراء أنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا وتضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور  وزيادة المعاشات، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم نوفمبر 2022.

 حزمة القرارات شملت أيضًا أصحاب المعاشات  لجانب الحد الأدنى للأجور وجاءات الزيادة كالتالي..

الأسر المستفيدة من الزيادة الجديدة:

يستفيد من قرار زيادة المعاشات 300 جنيه، 10 ملايين أسرة، جيث أنه لأول مرة يتم حدوث زيادة المعاشات خلال نفس العام، متابعًا: «كل واحد بيصرف معاش هيتصرف ليه 300 جنيه زيادة ومستمرين معاه، وذلك لتحقيق أكبر لأصحاب المعاشات بدرجة أكبر، كما أن زيادة الـ 300 جنيه تُمثل زيادة بمقدار 30%».

زيادة 300 المعاشات جنيه زيادة لكل المواطنين:

وهناك زيادة 300 جنيه لكل المواطنين كمبلغ، وهناك 300 جنيه لأصحاب المعاشات، وهناك 4.8 مليون مستفيد من الزيادات، و31 مليار جنيه ستتكلفها الدولة بسبب زيادة المعاشات.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2022:

  1. يتم صرف المعاش للشريحة الأولى يومي 1 و2 نوفمبر 2022، من يحصل على أقل من 1000 جنيه.
  2. يتم صرف المعاش يتم صرف للشريحة الثانية يومي 3 و4 نوفمبر 2022، من يحصل على أقل من 2000 جنيه.
  3. يتم صرف المعاشيتم صرف للشريحة الثالثة يومي 5 و6 نوفمبر 2022، من يحصل على أكثر من 2000 جنيه.
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وائل لطفي

تجديد الخطاب الاجتماعى

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