الخميس 27 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد لعاطل بتهمة إطلاق أعيرة نارية بفرح وإصابة 3 أطفال في الخانكة

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، عاطلا بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإصابة 3 أطفال والتسبب في إعاقتهم بفقدانهم البصر خلال حفل حناء بمنطقة عرب العيايدة بالخانكة بمحافظة القليوبية في القضية رقم 17904 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2692 لسنة 2021 كلي شمال بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوه، وأمانة سر محمود سامي.

كشف أمر الإحالة الخاص أن المتهمين "م . إ"، عاطل، و"إ . س " ، عاطل، يقيمان منطقة عرب العيايدة بالخانكة، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش، بندقية خرطوش"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز المتهمان ذخائر مما تستعمل على نفس السلاحين الناريين بدون ترخيص.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثا إصابة عدد من الأطفال المجنى عليهم، وأحدثوا لهم عاهة مستديمة يستحيل بروهم منها، وهى فقدان 3 أطفال للبصر بنسبة تبدأ من 95% وتصل 100%.

محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة عاطل إصابة 3 أطفال المستشار سعيد شعبان أبو دنيا

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وائل لطفي

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