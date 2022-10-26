السيطرة على حريق نشب فى «طلمبة بنزين» بالمنوفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، منذ قليل، في السيطرة على حريق نشب بـ"طلمبة بنزين" أمام منزل بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون، بعد الدفع بعدد من سيارتها وبمساعدة أهالي المنطقة.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محمد أبوالعزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ من الأهالي يفيد نشوب حريق داخل طلمبة بنزين أمام منزل بقرية سمادون التابعة لدائرة المركز وعلى الفور جرى التنسيق مع الحماية المدنية بالمنوفية للانتقال إلى مكان الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.