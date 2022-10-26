الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

من وادي الملوك وتل العمارنة.. سكاي نيوز عربية تقدم أحدث أفلامها الوثائقية عن توت عنخ آمون

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون
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تعرض قناة سكاي نيوز عربية مساء اليوم الأربعاء فيلمًا وثائقيًا بعنوان "مئوية توت " الذي يتناول قصة اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون على يد البريطاني هيوارد كارتر في الرابع من نوفمبر عام 1922.

ويكشف الفيلم النقاب عن الكثير من الوقائع التي رافقت اكتشاف المقبرة، ويعرض لأسباب الخلاف التي نشبت بين مكتشف المقبرة هيوارد كارتر والحكومة المصرية على خلفية محاولاته الحصول على نصف المقتنيات التي احتوتها المقبرة، كما يجيب على سؤال جوهري بشأن استيلاء كارتر على عدد من المقتنيات الثمينة من المقبرة بالتعاون مع أسرة اللورد كارنارفون ممول عمليات البحث عن المقبرة.

ويعرض الفيلم للمرة الأولى الرسائل المتبادلة بين الزعيم المصري سعد زغلول وكارتر،ويجيب على الأسئلة التي أثيرت عن سبب وفاة الملك الذهبي وعلاقته بالثورة الدينية التي شهدتها الأسرة الثامنة عشر وعودة المعبود آمون ، وسنوات حكم الملك الشاب التي لم تتجاوز التسع سنوات.

كما يكشف الفيلم الدور الذي لعبته البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار المصري، ويرصد الفيلم دور عمال الحفر المصريين وقصة قلعة قفط بمحافظة قنا وعلاقتها بالاكتشافات الأثرية.

الفيلم من إعداد مدير مكتب سكاي نيوز عربية ومراسلها في القاهرة سمير عمر وتم تصويره داخل وادي الملوك بالأقصر وتل العمارنة في المنيا ويتضمن قراءة في وثائق السنوات التي تلت إعلان الكشف عن المقبرة إضافة لعشرات الصور والفيديوهات التي وثقت الاكتشاف.

شارك في الفيلم بالأداء الصوتي للشخصيات الفنانون المصريون كمال أبو رية ومحمود قابيل وسامح الصريطي.

ويعرض الفيلم اليوم الأربعاء 26 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات على شاشة القناة ومنصتها الرقمية على يوتيوب.

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