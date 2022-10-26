الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 26-10-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 26-10-2022، هي إطار البحث  بين الكثيرين من المواطنين بمعرفة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك العاملة في مصر الحكومية والخاصة، وهو ما نستعرضه لكم فى التقرير التالي:

 

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 26-10-2022

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء، ليسجل سعر الدولار في بنك مصر 19.69 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 5.36 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات في بنك مصر اليوم

سعر الدولار 

سجل سعر الدولار في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو 

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.37 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 22.12 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الاسترالي 

سجل سعر الدولار الاسترالي في بنك مصر 12.37 جنيه للشراء، و12.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي في بنك مصر 14.31 جنيه للشراء، و14.39 جنيه للبيع.

 

سعر الفرانك السويسري

سجل سعر الفرانك السويسري في بنك مصر 19.59 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 61.10 جنيه للشراء، و63.53 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني في بنك مصر 50.72 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني في بنك مصر 27.26 جنيه للشراء، و27.77 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني 

سجل سعر الريال العماني في بنك مصر 49.82 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 25-10-2022 فى البنوك المصرية

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار اليوم: 19.65 جنيه للشراء، و19.72 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.37 جنيه للشراء، و19.45 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.23 جنيه للشراء، و22.33 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.35 جنيه للشراء، و5.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.32 جنيه للشراء، و63.58 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

 

 

 

 

 

 

 

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