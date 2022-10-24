الإثنين 24 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بحيازة الترامادول بمنشأة ناصر

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بحيازة مخدر الترمادول في منشأة ناصر. 

كان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى معلومات بقيام المتهم بحيازة المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وبجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم في محل سكنه وبتفتيشه عثر على كمية من أقراص مخدر الترمادول، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محكمة جنايات شمال القاهرة السجن المشدد 5 سنوات مخدر الترمادول منشأة ناصر قسم شرطة منشأة ناصر

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