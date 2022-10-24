الإثنين 24 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم سيارتي نقل بالفيوم

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالفيوم، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

البداية بتلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربى قبل الطريق الإقليمى بكيلو، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخص ووجود جثته داخل كبينة السيارة وإصابة آخر وتم استخراج الجثة ونقلها والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم مصرع شخص اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم سيارات الإسعاف

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