الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة طالبة وصديقها قتلا العشيق فى النزهة للجنايات

حبس
حبس
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قررت نيابة النزهة الجزئية، الأحد، إحالة طالبة جامعية وصديقها للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بقتل عشيق الأولى فى منطقة النزهة.

وتبين أن المتهمة كانت على علاقة عاطفية بالمجني عليه، تطورت فيما بعد إلى علاقة جسدية كاملة، إلا أنه قرر إنهاء تلك العلاقة، فقررت التعرف على صديقه، والتقرب منه والدخول معه في علاقة عاطفية انتقاما من القتيل.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة بعد اشتراكها مع زميلها في قتل عشيقها، شعرت بالندم والقلق وروت ما حدث لزميلة أخرى بالجامعة وقامت الأخيرة بإبلاغ الشرطة، وأكدت التحريات صحة الواقعة.

على الفور تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معهما.

نيابة النزهة الجزئية قتل منطقة النزهة عشيق محاكمة العاجلة

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