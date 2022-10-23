4 مصابين بتصادم أعلى كوبرى شرويدة فى الشرقية

وقع حادث تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل أعلى كوبرى شرويدة نطاق مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 4 مواطنين، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

كشفت التحريات الأولية عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.