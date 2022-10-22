السبت 22 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا

يائير
يائير
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تعقد الحكومة الإسرائيلية، غدًا الأحد، اجتماعها الأسبوعي، لمنافشة عدة ملفات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ومن المقرر أن تناقش الحكومة الإسرائيلية، في اجتماعها، التصديق على قرار تعيين هيرتسي هاليفي رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الإسرائيلي، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

رقم «23».. من هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد؟

ويأتي ذلك بعد إقرار لجنة تعيينات كبار المسؤولين الإسرائيلية، خلال الأسبوع الماضي، تعيين هاليفي في منصب رئيس الأركان.

ومن المتوقع أن يتولى هاليفي منصبه، خلفًا لأفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، في أول شهر يناير 2023، بعد تصديق الحكومة على قرار تعيينه.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي رئيس أركان الجيش يناير 2023 الحكومة الاسرائيلية

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الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا

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