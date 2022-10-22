السجن المشدد 15 عامًا لثلاثة سرقوا مواطنًا بالإكراه فى الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، حكمًا يقضي بمعاقبة متهمين حضوريًا بالسجن المشدد 15 عامًا ولمتهم آخر غيابيًا وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسى سراج الدين وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

تعود أحداث القضية، رقم 13501 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان ببلاغ يفيد قيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، عن أنه حال سير المجنى عليه "ع. ع. م" عامل بطريق الإصلاح فوجئ بالمتهمين كل من "ا. م. ع" و"ا. م. ع" و"م. ع. ال"، بتواجدهم داخل توكتوك، ونزل منه المتهم الثاني وبحوزته سلاح أبيض سكين وتعدي عليه بالضرب وسرقة حقيبته تحت تهديد السلاح، وذلك في وجود المتهمين الأول والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره، واستولوا على حقيبته، وتبين أن بها مبلغ 180 جنيهًا وهاتفًا محمولًا وفيزا وبطاقة الرقم القومي، وفروا هاربين، وعند استغاثة المجني عليه تصادف مرور دورية أمنية، فقام بالإبلاغ عن المتهمين وتم ضبط الأول والثاني حال فرار الثالث، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.