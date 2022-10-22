المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: شحن 60 ألف طن خام كلنكر إلى كوت ديفوار

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت، اليوم السبت، نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبلت السفينة NKR ALICE القادمة من بلغاريا والتي ترفع علم ليبيريا، حيث يبلغ طولها 199 مترًا وغاطس 9.1 متر والحمولة الكلية 34511 طنًا وذلك لشحن 60 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار للمرة الثالثة خلال أيام.

وأوضح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم - أن إدارة الميناء قد اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتي انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

كما استقبل الميناء السفينة SAGITTARIUS القادمة من ميناء الإسكندرية والتي ترفع علم جزر مارشال، حيث يبلغ طولها 169 مترًا والغاطس 5.3 متر وذلك لشحن 27 ألف طن ملح إلى لاتفيا، كما انتهى الميناء من شحن السفينة MARIAM .M القادمة من ميناء الإسكندرية والتي ترفع علم توجو بحمولة 8400 طن ملح إلى كرواتيا.