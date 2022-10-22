السبت 22 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

بعد تثبيت أسعار المحروقات.. الحركة الوطنية: الرئيس والحكومة يراعيان الظرف المعيشي للمواطن

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد
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أشاد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، بقرار الحكومة بتثبيت أسعار البنزين والسولار، مؤكدا أن القرار يؤكد التزام الدولة بدعم المواطن وتخفيف عنه أعباء الوضع الاقتصادي.

وقال، في تصريحات له: أصيبت اقتصاديات الدول بضربات موجعة، الأمر الذي زاد من حجم التحديات وضاعف من الآثار السلبية للأزمات العالمية، ولكن الرئيس والحكومة يراعيان دائما البعد الاجتماعي والظرف المعيشي للمواطن.

وأشار إلى أن قرار التثبيت يعكس ثقة صانع القرار في اقتصاد الدولة وقدرته على تحمل أي أعباء أخرى لصالح المواطنين.

وسبق أن اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير، المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي.

وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وبعد مراجعة سعر الصرف، قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيهات للتر بنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر بنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر بنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين اقتصاديات الدول اللواء رؤوف السيد الحركة الوطنية تثبيت أسعار البنزين والسولار

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