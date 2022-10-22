السبت 22 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال اليد.. تردد قناة أون تايم سبورت 2 الناقلة لمباراة الأهلي وماجديبورج

قناة أون تايم سبورت
قناة أون تايم سبورت
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يبحث عشاق المارد الأحمر، عن تردد قناة أون تايم سبورت 2 الناقلة لمباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، والمقرر لها اليوم السبت، في البطولة التي تقام في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على نادي بنفيكا البرتغالي بنتيجة 29/28، وحقق بذلك رقم قياسي جديد للأندية الإفريقية، كونه النادي الأفريقي الوحيد الذي استطاع أن يتخطى فريق من أوروبا في بطولة رسمية.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 

القمر الصناعي نايل سات
 
التردد 11861
 
معامل الترميز27500
 
الاستقطاب رأسي 
تصحيح الخطأ6 / 5
الجودة SD

موعد مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد

تنطلق مباراة الأهلي ووماجديبورج الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد

تنقل قناة أون تايم سبورت 2 مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في نصف نهائي سوبر جلوب، كما تنقل قناة الشارقة الرياضية والكويت الرياضية المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الافتتاح فريق على فريق مضر السعودي بنتيجة 36 مقابل 30، وينتظر المارد الأحمر الفائز من مباراة برشلونة وكيلسي البولندي لتحديد منافسه في النهائي في حالة الفوز على الفريق الألماني أو في تحديد المركز الثالث والرابع في حالة خسارته مباراة اليوم.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على النايل سات

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طريقة ضبط تردد قناة OnTime Sports 2 وتنزيلها علي جهاز الريسيفر 

  • اضغط من خلال الريموت على خيارات أو Options.
  • قم باختيار تثبيت أو Installation.
  • اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.
  • الآن اختر القمر Nilesat من قائمة الأقمار Sat Menu.
  • قم بكتابة التردد الجديد  وهو 11861.
  • اضغط بحث ثم بعد تنزيل القناة اضغط تثبيت ok.
  • انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.

قائمة الأهلي لمباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، راؤول نانتس، عبدالرحمن فيصل، شهاب عبدالله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن،  أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر كاستيلو، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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