سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم السبت 22 أكتوبر 2022

يهتم المصريين بمعرفة سعر اليورو وباقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري كل يوم وقد شهد سعر اليورو صباح اليوم السبت 22-10-2022 أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في البنوك، عند مستويات أسعاره قبل العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وأظهر موقع البنك المركزي المصري، وصول متوسط صرف عملة الاتحاد الأوروبي إلى 19.23 جنيه للشراء، و19.32 للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت 22 أكتوبر 2022

ويرصد موقع «الدستور» في سطور، أسعار صرف العملة الأوروبية أمام العملة المصرية في العديد من البنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي السبت 22 أكتوبر 2022

حدد البنك المصري الخليجي، سعر اليورو بـ 19.19 جنيه للشراء، و19.39 للبيع.

سعر صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.30 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

أشارت قوائم بنك الإسكندرية إلى تسجيل سعر اليورو 19.15 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي cib

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر السبت 22 أكتوبر 2022

حقق سعر اليورو في بنك مصر 19.14 جنيه للشراء، و19.35 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

قّدر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو اليوم بـ 19.05 جنيه للشراء، و19.30 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك العربي الأفريقي الدولي

ذكر البنك العربي الإفريقي الدولي، أن سعر اليورو بلغ 19.14 جنيه للشراء، و19.30 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.30 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

أظهرت قوائم بنك الكويت الوطني، وصول سعر اليورو إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر صرف اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 19.16 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

قال البنك الأهلي القطري، إن سعر اليورو بلغ 19.16 جنيه للشراء، و19.37 للبيع، بحسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر العملة الأوروبية في بنك سايب

حدد بنك سايب، سعر اليورو اليوم بـ 19.13 جنيه للشراء، و19.39 للبيع