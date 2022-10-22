السبت 22 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 مواطنين فى تصادم بين سيارتين بالفيوم

تصادم بين سيارتين
تصادم بين سيارتين
ads

وقع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة الفيوم الصحراوى، أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وجرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين.

 انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث التصادم بعد مقابر أكتوبر، اتجاه الفيوم ووجود 3 مصابين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارتين 3 مواطنين مستشفى الفيوم اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

موعد بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

الأهلى يعسكر فى «العين» قبل مواجهة الزمالك على كأس السوبر

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية

حبس المتهمين بسرقة صاحب مكتب مقاولات بمدينة 6 أكتوبر

النمسا تطالب بتعزيز التضامن بين الاتحاد الأوروبى ودول البلقان فى أمن الطاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «1-2»

صفاء النجار

نكبة ازدراء الإنسان

سارة شريف

اللعب بالأرقام.. التفوق الديموغرافى

د. بهي الدين مرسي

الإدراك الإنسانى

ماجد حبته

إغراق إيلات

محمد عبدالعزيز

شكرًا دكتور شاكر

محمد المعتصم

هنا القاهرة

فهمي عبدالسلام

لويس عوض يحكى اللحظات الفاصلة فى حياة طه حسين

صور

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى

«عرين الأُسود».. «الدستور» تكشف أسرار أخطر «مجموعات المواجهة» فى الضفة الغربية

البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف الحصار الإسرائيلى لنابلس