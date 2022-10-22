إصابة 3 مواطنين فى تصادم بين سيارتين بالفيوم

وقع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة الفيوم الصحراوى، أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وجرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث التصادم بعد مقابر أكتوبر، اتجاه الفيوم ووجود 3 مصابين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.