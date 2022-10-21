الجمعة 21 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

القصبى: ننتظر انفراجة فى ملف احتفالات الصوفية قريبًا

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
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قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن أهل التصوف نموذج رائع لحضرة النبي والانتماء للوطن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": “عشنا أزمة صعبة وهي كورونا، ومصر شكلت لجنة لمتابعة ضوابط كورونا، ووقها تم منع الصلاة في المساجد، وغلق الأضرحة، ومنع الاحتفالات”، مشيرا إلى أن الآن كل مظاهر الحياة عادت لطبيعتها، فعادت المساجد والأضرحة، لكن لم يصدر حتى الآن قرار بعودة الاحتفالات.

ولفت عبدالهادي القصبي إلى أنه تقدم بطلب لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعودة الاحتفالات الصوفية، ورئيس الوزراء تفاعل مع الطلب وحوله لمجموعة من المعنيين مثل وزير الأوقاف والداخلية والصحة، والآن جار بحث الطلب، وننتظر قريبا الإعلان عن انفراجة في ملف الاحتفالات.

وتابع: "تقدمت أيضًا بطلب من أجل تمكين الطرق الصوفية من إقامة معهد صوفي يتم تدريس العلوم الصوفية لأنها تدفع المجتمع نحو الالتزام بالقيم".

عبد الهادي القصبي المجلس الاعلى للطرق الصوفية التصوف محمد الباز اخر النهار

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