الجمعة 21 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة 19 ألف عبوة سجائر بعد حجبها من التداول بالمحافظات

سجائر
سجائر
ads

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات أمنية مكبرة على تجارة السجائر والأدخنة لحجبهم كميات كبيرة من السجائر والمعسل عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يضر بالاقتصاد المصرى.

وأسفرت الحملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 46 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 19222 عبوة "سجائر - ومعسل" مختلفة الأنواع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحرر محضر بكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه

رئيس بيلاروس: لا نعتزم الذهاب إلى أى مكان ولا نحتاج للحرب

عادة كل سنة.. الآلاف يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في محافظة قنا

«صُناع الفن الراقى».. أقوى موسم درامى شتوى برعاية «المتحدة»

أمير عيد آخرهم.. نجوم الطرب يدعمون مبادرة «حياة كريمة»

الجنايات تنظر محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «1-2»

صفاء النجار

نكبة ازدراء الإنسان

سارة شريف

اللعب بالأرقام.. التفوق الديموغرافى

د. بهي الدين مرسي

الإدراك الإنسانى

ماجد حبته

إغراق إيلات

محمد عبدالعزيز

شكرًا دكتور شاكر

محمد المعتصم

هنا القاهرة

فهمي عبدالسلام

لويس عوض يحكى اللحظات الفاصلة فى حياة طه حسين

صور

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«عرين الأُسود».. «الدستور» تكشف أسرار أخطر «مجموعات المواجهة» فى الضفة الغربية

البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف الحصار الإسرائيلى لنابلس

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتفجير الأوضاع للتغطية على مشاريعها الاستعمارية