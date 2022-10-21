مصادرة 19 ألف عبوة سجائر بعد حجبها من التداول بالمحافظات

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات أمنية مكبرة على تجارة السجائر والأدخنة لحجبهم كميات كبيرة من السجائر والمعسل عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يضر بالاقتصاد المصرى.

وأسفرت الحملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 46 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 19222 عبوة "سجائر - ومعسل" مختلفة الأنواع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحرر محضر بكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.