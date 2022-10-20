الجمعة 21 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يتهم موسكو بتلغيم سد محطة طاقة كهرومائية جنوب أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
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اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس الروس بتلغيم سدّ محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها قوات موسكو.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الذي ينشر على شبكات التواصل "وفقا لمعلوماتنا، لغّم إرهابيون روس وحدات محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وسدّها".

أضاف الرئيس الأوكراني "في حالة تدمير السدّ... ستختفي قناة شمال القرم" وستكون "كارثة واسعة النطاق". وسبق أن ذكر زيلينسكي هذا الاحتمال خلال خطاب قصير أمام مجلس الاتحاد الأوروبي.

تم بناء سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبر في منطقة خاضعة حاليا لسيطرة الجيش الروسي وليست بعيدة عن خط التماس مع القوات الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خيرسون موسكو محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية الاتحاد الأوروبي

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