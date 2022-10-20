الخميس 20 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: روسيا تحوّل شبكة الكهرباء الأوكرانية إلى «ساحة معركة»

زيلينسكي
زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للأوروبيين الخميس إنّ روسيا تحوّل شبكة الكهرباء في بلاده "ساحة معركة" عبر الهجمات التي تدفع الناس للهرب إلى أوروبا.


وأوضح زيلينسكي خلال مداخلة أمام مجلس الاتحاد الأوروبي أنّ "القيادة الروسية أعطت الأمر بتحويل شبكة الطاقة ساحة معركة. وعواقب ذلك خطيرة للغاية، مرة أخرى، بالنسبة إلينا جميعاً في أوروبا". وأضاف أنّ "روسيا تتسبّب بموجة جديدة من هجرة الأوكرانيين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي".


وتمّ وضع إجراءاتٍ للحد من استهلاك الطاقة في كل أوكرانيا بعدما دمّرت ضربات الصواريخ والطائرات من دون طيار الروسية أكثر من ثلاثين في المئة من محطات الطاقة في البلاد في أسبوع.


وأعلن زيلينسكي أنّ القصف الروسي على منشآت الطاقة الأوكرانية "يهدف إلى التسبب بأكبر عدد من مشاكل الكهرباء والتدفئة لأوكرانيا في الخريف والشتاء وإلى حثّ أكبر عدد من الأوكرانيين على التوجّه إلى بلدانكم".
وردّاً على ذلك، دعا الرئيس الأوكراني الدول الأوروبية إلى تزويد جيش كييف بدفاعات جوية أكثر تطوراً وإلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على موسكو للحدّ من قدراتها على تمويل الحرب.

كذلك، شدّد على أنّ الاقتراح الأوكراني بنشر بعثة مراقبة دولية على الحدود الأوكرانية البيلاروسية "يصبح أكثر أهمية كلّ يوم"، بعدما حذّر الجيش الأوكراني من خطر هجوم روسي متزايد من الأراضي البيلاروسية.

 

الامم المتحدة فولوديمير زيلينسكي روسيا اوروبا الاتحاد الأوروبي محطات الطاقة

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