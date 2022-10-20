الخميس 20 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 مطابع للكتب الدراسية بدون ترخيص بـ3 محافظات

الكتب
الكتب
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط 6 مطابع بدون ترخيص بثلاث محافظات، لتقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية، والعلامات التجارية للشركات.

وأكدت تحريات المباحث، وجود بعض المطابع "غير المرخصة" بنطاق العديد من المحافظات، يقوم أصحابها باتخاذها مقرًا لنشاطهم الإجرامي في تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة، والعلامات التجارية للشركات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد 6 مطابع بدون ترخيص بنطاق محافظات (القاهرة – الإسكندرية - الغربية)، وضبط القائمين على إدارة تلك المطابع لممارستهم ذلك النشاط غير المشروع. 

وعثر بحوزتهم على "كميات من الكتب الدراسية المسنوب صدورها للجهات المعنية لمراحل التعليم المختلفة – ألواح معدنية "زينكوغراف" والمستخدمة فى مراحل الطباعة المختلفة". 

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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