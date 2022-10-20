الخميس 20 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرابط.. خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة
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بطاقة الخدمات المتكاملة تهم شريحة كبيرة من المواطنين لا سيما من ذوي الهمم  كونها توفر لهم العديد من الخدمات وابرزها الحصول على سيارات المدعومة  لتساعدهم على قضاء أمورهم بدلًا من التنقل في المواصلات، فضلًا عن أن الكارت يوفر دعم في تخفيض سعر قيمة المواصلات العامة .

بطاقة الخدمات المتكاملة

الجدير بالذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة تقدد عدد من المميزات عديدة لحاملها من ذوي الهمم، حيث أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم لهم سواء من خلال الحصول على سيارات مجهزة بأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق، أو الحصول على سكن مناسب أو تقديم خصومات على وسائل النقل وغيرها من المميزات المختلفة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وتستعرض "لدستور " في التقرير التالي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وخطوات حجز الكشف الطبي للحصول عليها وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار الموضوعات الخدمية المختلفة التي تقدمها للقراء بشكل مستمر وذلك على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

تحرك برلمانى عاجل لتعديل سيستم كارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم

كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة في مصر

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يتم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

 

  • اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات.
  • إدخال الرقم القومي.
  • ثم الضغط على بحث تظهر حالة الطلب.

خطوات حجز موعد كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن حجز موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع إلكتروني خصصته وزارة الصحة لذلك يتم الضغط عليه من هنـــا.

بعدها يتم الضغط على خانة حجز موعد للكشف الطبي.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة لإجراء الكشف الخاصة بالرقم القومي والاسم وتاريخ الميلاد، والعنوان ونوع الإعاقة ثم الضغط على خانة حفظ البيانات.

بعدها يتم إرسال رسالة للمتقدم بالموعد ومكان الكشف.

طريقة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

ويمكن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي من خلال نفس الموقع الخاص بحجز الموعد، والضغط على خانة الاستعلام.

يتم إدخال الرقم القومي ثم بحث.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وهي صور شخصية للشخص مقاس 4×6، وشهادة الميلاد وأيضًا 3 صور طبق الأصل من الشهادة، والتقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيًا بعد إجراء الكشف الطبي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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