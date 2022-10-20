السجن 3 سنوات لطبيب شرعى مفصول ادّعى قدرته على الحديث مع الموتى

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطبيب شرعي مفصول ادّعى عبر ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية قدرته على التحدث مع الموتى.

ونصت تحريات المباحث العامة على أن المتهم بالفعل أنشأ صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإيهام الأهالي بقدرته على التحدث إلى الموتى نسبة لعمله السابق، كما قام بنشر منشورات لقصص وهمية لبعض الحالات التي تحتاج لأموال لعمليات جراحية ولمساعدتهم في شراء الأدوية، ولكنها كانت جميعا من نسج خياله، وكان يأخذ أموال التبرعات لحسابه البنكي الشخصي.

وأثبتت التحريات من خلال رسائل نصية عبر «ماسنجر» المبالغ التي استولى عليها المتهم وشريكه بزعم مساعدة الأهالي، ومن خلال المحادثات بين المتهم الطبيب وبين سيدة أخرى عبر «الماسنجر» أكد لها قدرته على معرفة الغيب وأنه ضليع في الأمور السماوية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات قائلا: "أنا عملت كده ونصبت فعلا على ناس.. أنا ما بعرفش أتواصل مع الأموات بس كانت طبيعة شغلي بتخليني أتخيل كده.. لاقيت الموضوع بيجيب فلوس من الناس فقررت أشتغل بيه لحد ما اتقبض عليا أنا وشريكي".

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على طبيب مفصول، شهير بمستريح الطب الشرعي، لادعائه القدرة على الحديث مع الجثث ومعرفة أسباب وفاتها، واستغلال ذلك في النصب على المواطنين، من خلال الظهور في قنوات فضائية وكذلك إصدار مجموعة من المؤلفات والكتب التي تروج لقدرات خارقة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بتداول ادّعاء أحد الأشخاص بقدرته على مخاطبة الموتى، حيث يقوم من خلال ذلك بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وبالفحص أمكن التوصل إلى إحدى السيدات من المجني عليهم، والتي أفادت بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليها والتحصل منها على مبالغ مالية بلغت «92 ألف دولار أمريكي» بزعم قيامه بالتبرع بتلك المبالغ للفقراء والمحتاجين، ولكنه قام بالتحصل عليها لنفسه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، والذي قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واستغلالها في جمع تبرعات من المواطنين بزعم مساعدة الفقراء والمحتاجين، على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على سيارة، وكمية من المشغولات الذهبية، وهاتف محمول، وعقود تمليك لشقتين سكنيتين.