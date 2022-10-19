الخميس 20 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: وفاة 44 شخصًا جراء الإصابة بفيروس إيبولا بأوغندا

جيبريسوس
جيبريسوس
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، أن وباء إيبولا الذي ينتشر في أوغندا منذ سبتمبر أودى بحياة 44 شخصًا.

وقال جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "في المجموع هناك 60 حالة مؤكدة و20 حالة إصابة محتملة بإيبولا، مع وفاة 44 شخصا وتعافي 25 آخرين".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في حصيلة سابقة نُشرت في 5 أكتوبر، عن 29 حالة وفاة. 

وتشمل الأرقام التي قدمتها وكالة الأمم المتحدة الوفيات بين الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس وكذلك بين الحالات المشتبه فيها.

أما الأرقام التي نشرتها سلطات كمبالا فهي تحصي فقط الوفيات بين المرضى المؤكدين، وأعلن آخر تقرير رسمي أوغندي يعود تاريخه إلى 11 أكتوبر عن تسجيل 19 وفاة.

وأضاف جيبريسوس "ما زلنا نشعر بالقلق من احتمال وجود المزيد من سلاسل الانتقال والمزيد من الاتصال (بالفيروس) أكثر مما نعرفه في المناطق المتضررة".

وكان الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني قد أعلن في أكتوبر فرض إغلاق في منطقتين بوسط البلاد تعتبران بؤرة تفشي فيروس إيبولا، ومنع دخولهما ومغادرتهما وحظر التجول فيهما إضافة إلى غلق الأماكن العامة.

وتقول السلطات إن تفشي المرض يتركز في مقاطعتي موبيندي وكاساندا (وسط) ولم يصل العاصمة كمبالا التي يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة رغم ثبوت إصابة اثنين منهم. 

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن هاتين الحالتين الإيجابيتين "تزيدان من مخاطر انتقال العدوى في المدينة".

والإيبولا، هي حمى نزفية فيروسية قاتلة في كثير من الأحيان، وعادة ما يكون معدل الوفيات مرتفعًا، حيث يصل إلى 90% في بعض حالات تفشي المرض، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وينتقل الإيبولا إلى الإنسان عن طريق سوائل الجسم، وتتمثل الأعراض الرئيسية في الحمى والقيء والنزيف والإسهال كما يصعب احتواء حالات تفشي المرض، خاصة في البيئات الحضرية.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اوغندا وباء إيبولا وفاة 44 شخصا إبداء قلق

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وائل لطفي

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