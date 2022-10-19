بعد إغلاقه.. خريطة التحويلات المرورية لشارع الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء أمجد أنور، عن الغلق الكلي لشارع الأهرام؛ لاستكمال تسليم النصف الثانى من مشروع مترو أنفاق الخط الرابع والذى يشمل محطات (الأهرامات – المريوطية – العريش – المطبعة – الطالبية - مدكور – المساحة).

وأوضحت أن الشركة المنفذة للأعمال سوف تستلم النصف الثانى من موقع أعمال محطة مترو العريش (المرحلة الثانية) بدايةً من شارع أحمد عبدالمحسن وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع سهل حمزة بمسافة ما يقرب من 70م لمسافة ما يقرب من 650م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم الموقع بالكامل ابتداءً من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 21/10/2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

وتتابع الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع محافظ الجيزة ورئيس حى الطالبية، لرفع أى عوائق، واتخاذ ما يلزم نحو تيسير حركة المرور بمحيط الأعمال.

لذا أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية يتم الدخول يمينًا لشارع الشيخ الشربينى (المطبعة) حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين.

- ثم الدخول يسارًا من شارع خالد أمين واستكمال السير وصولًا حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة.

- ثم الدخول يسارًا بشارع سهل حمزة وصولًا إلى شارع الأهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولًا إلى مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

كما نسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة لنشر اللجان المرورية ووضع الإشارات الضوئية بتقاطع شارع العريش مع شارع خالد أمين لتنظيم حركة المرور بنفس الموقع وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وأهابت الإدارة العامة للمرور المواطنين باستخدام اللوحات الإرشادية لإرشاد قائدى المركبات للاتجاهات الجديدة بمحيط الأعمال ولتفادى التكدسات.