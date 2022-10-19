منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، داخل الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطيني يدعى "عدي التميمي"، خلال محاولته تنفيذه هجومًا بالرصاص خارج مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، إن عدي التميمي هو منفذ عملية إطلاق النار في حاجز شعفاط بالقدس، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن المسلح مسؤول عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم سابق عند نقطة تفتيش بالقرب من مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في ضواحي القدس.