الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

عملية شعفاط
عملية شعفاط
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استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، داخل الضفة الغربية المحتلة. 

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطيني يدعى "عدي التميمي"، خلال محاولته تنفيذه هجومًا بالرصاص خارج مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، إن عدي التميمي هو منفذ عملية إطلاق النار في حاجز شعفاط بالقدس، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن المسلح مسؤول عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم سابق عند نقطة تفتيش بالقرب من مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في ضواحي القدس. 

شعفاط عدي التميمي الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية القدس

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وائل لطفي

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