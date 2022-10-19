الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مع صعود الدولار.. الذهب يتراجع لأدنى مستوياته خلال 3 أسابيع

الذهب
الذهب
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل الرهان على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة مما قلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 % ليسجل 1629.33 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 28 سبتمبر.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1634 دولارا.

وقال بارت ميليك مسؤول استراتيجية السلع لدى تي.دي سيكيوريتيز "السوق لا تزال قلقة للغاية بشأن تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية".

وجدد العديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي التأكيد على الالتزام بزيادة أسعار الفائدة بقوة لكبح التضخم المرتفع. وتتوقع الأسواق رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر.

ويُنظر إلى الذهب عمومًا على أنه أداة تحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7 %، ويجعل صعود الدولار الذهب أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج. 

كما سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ذروة جديدة منذ عام 2008.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 18.41 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 2.9 بالمئة إلى 881.51 دولار، كما تراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1989.20 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، بأكثر من 1%، بعد الانخفاض الذي شهدته الجلستين السابقتين مع تراجع سعر الدولار وعوائد سندات الخزانة، وذلك على الرغم من استمرار المخاطر من رفع وشيك سيقوم به مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

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وائل لطفي

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