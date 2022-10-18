إلغاء الرحلات المغادرة في ثاني مطارات بلجيكا

أعلنت الشركة المشغلة لمطار شارلروا، وهو ثاني مطار من حيث عدد المسافرين في بلجيكا أنه سيبقى مغلقا الأربعاء أمام المسافرين المغادرين بسبب إضراب عناصر الأمن.

الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، أدى إضراب موظفي شركة الأمن Security Masters المسؤولة بشكل خاص عن مراقبة الركاب المغادرين، إلى منع مئات الركاب من الوصول إلى طائرتهم.

أبلغت الشركة التي تشغل المطار على مشارف بروكسل بعد ظهر الثلاثاء عن "حوادث" في صفوف الانتظار خارج المبنى.

وقال السكرتير العام للمطار إيرفيه فرانسنز لوكالة فرانس برس إن "شرطيين تعرضوا للضرب اثناء محاولتهم اخلاء ركاب أصيبوا بإغماء".

على الإثر قرر المطار المعروف بكونه القاعدة القارية الرئيسية لشركة راين إير الأيرلندية منخفضة التكلفة "تعليق" عمليات المغادرة في 19 أكتوبر.

وقالت الشركة المشغلة على موقعها الإلكتروني "نطلب من الركاب المغادرين عدم القدوم إلى المطار. من ناحية أخرى، سيتم الترحيب بالركاب القادمين بشكل طبيعي".

وطلب المطار من الركاب مراجعة شركات الطيران لإعادة برمجة رحلاتهم.

الثلاثاء، كان من المقرر أن يستقل حوالي 7000 راكب طائرات مغادرة ولم يتمكن 2200 منهم من الوصول إليها، وفق سلطات المطار.

يخدم مطار شارلروا أكثر من 190 وجهة معظمها في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويستخدمه ثمانية ملايين مسافر سنويًا. وهو الثاني في بلجيكا بعد مطار بروكسل-زافينتيم.