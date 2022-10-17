القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا للنصب على المواطنين بالهرم

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين بالهرم.

كانت قد وردت بلاغات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من ضحايا بتعرضهم للنصب من قبل أشخاص بإقناعهم بتحويل مبلغ مالي للاشتراك معهم، وأنهم ربحوا معهم مبلغا ماليا علي خلاف الحقيقة.

وفي يوم الواقعة تمكن صاحب محل هواتف محمول من الإبلاغ عن المتهمين أثناء محاولتهم النصب عليه، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتمكن من ضبط المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلين.

تمكنت القوات من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.