«جائزة الكرة الذهبية».. من يفوز بأفضل لاعب فى العالم؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الاثنين إلى معرفة صاحب جائزة الكرة الذهبية أي أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي، وهو الحدث الكبير الذي اعتيد إقامته في العاصمة الفرنسية "باريس"، حيث يقام حفل مجلة فرانس فوتبول السنوي بفرنسا.

كما يتطلع عشاق النجم الفرعوني محمد صلاح إلى فوزه، وذلك لكونه واحدًا من المنافسين على حصد اللقب ضمن 30 لاعبًا على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، والسنغالي ساديو ماني والفرعون محمد صلاح، وكانت مجلة فرانس فوتبول قد أعلنت عن تنافسهم للفوز بالجائزة الرئيسية في الحفل.

وللمرة الأولى فى تاريخ الجائزة، لن يكون التقييم مبنيًا على أداء اللاعبين وإنجازاتهم على مدار العام التقويمي وإنما سيكون بناءً على ما قدموه خلال الموسم الكروي الماضي 2021/2022.

تاريخ جائزة الكرة الذهبية

هي جائزة سنوية مقدمة من طرف مجلة فرانس فوتبول تمنح لأفضل لاعب كرة قدم، منحت لأول مرة سنة 1956، وكانت الجائزة من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس، وكانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية هي وراء الفكرة كما كانت هي التي تختار الاعب الذي سيمنح الجائزة، ولكن أصبح حاليًا يتم اختيار اللاعب بعد تصويت يتم من قبل الصحفيين المختصين بكرة القدم.

كما كان اللاعب إيه سي ميلان جورج ويا هو أول لاعب غير أوروبي يفوز بالجائزة وذلك سنة 1995 بعد تعديل القوانين، بحيث أصبحت تمنح للاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية بعد أن كانت تمنح للأوروبيين فقط.

أما اللاعب رونالدو لاعب إنتر ميلان آنذاك هو أول لاعب من أمريكا الجنوبية يفوز بالجائزة سنة 1997، وفاز ليونيل ميسي بـ7 جوائز وذلك أكثر من أي لاعب آخر.

ويعتبر ميشيل بلاتيني أول لاعب يفوز بالجائزة لـ3 مرات متتالية أعوام 1983، 1984 و1985 بقميص يوفنتوس.

كما هناك لاعبان آخران قد فازا بالجائزة 3 مرات، هما يوهان كرويف لاعب أجاكس وماركو فان باستن لاعب إيه سي ميلان. يعتبر نادي برشلونة الإسباني الأكثر فوزًا برصيد 11 جائزة.

جوائز فرعون مصر في الدوري الإنجليزي

أما الفرعون المصري محمد صلاح وهو أحد أبرز منافسي الحصول على اللقب فقد حصد العديد من الجوائز العالمية والعربية، أما الدوري الإنجليزي، فقد حصل قائد منتخب مصر على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 4 مرات، وتحديدًا في نوفمبر 2017، وفبراير 2018، ومارس 2018، وآخرها في أكتوبر 2021.

كما حصد كذلك جائزة أفضل هدف في الشهر في الدوري الإنجليزي مرتين، الأولى في يناير 2021، والثانية في أكتوبر من العام نفسه.

أحد أكثر الألقاب الفردية التي حصل عليها صلاح، كانت جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، والتي حصدها عشر مرات.

وحقق صلاح أيضًا جائزة أفضل لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية مرتين، في عام 2017 و2018.

كما حصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا والتي تقدمها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين مرتين، في موسم 2017/18 و2021/22.

أما جائزة أفضل لاعب في العام من قبل رابطة النقاد الإنجليزية، فقد حصل عليها صلاح مرتين، في موسم 2017/18، و2021/22.

كما حصل اللاعب الدولي المصري على جائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، في مواسم 2017/18 و2018/19 و2021/22.

وفي موسم 2021/22 حصد صلاح أيضًا جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي، وتمكن صلاح من الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2017/18.

وعلى المستوى العالمي، فقد حصد صلاح جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2018.

جوائز أفضل لاعبة في العالم

وسيشهد حفل اليوم تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم في فئة السيدات، التى من المرشح الاستحواذ عليها أليكسيا بوتيلاس لاعبة برشلونة، حاملة اللقب.

ومن بين فقرات الحفل أيضًا جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم هذا العام، التي نالها العام الماضي الإيطالي جيانلويجي دوناروما، فيما يبدو البلجيكي تيبو كورتوا الأوفر حظًا للتتويج بها هذه المرة.

أما المواهب الشابة فمن المقرر أن تنال فرصتها أيضًا في الحفل، حيث ستقدم أيضًا جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 سنة.

الجائزة التي توج بها بيدري العام الماضي، ينافس عليها هذه المرة عدد من أبرز المواهب الشابة في الملاعب الأوروبية، أبرزهم جود بيلينجهام وجمال موسيالا.