الأحد 16 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة طبيبة انقلبت سيارتها بعد 4 شهور فى غيبوبة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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لفظت الدكتورة علياء أبوفدان، أنفاسها الأخيرة، داخل العناية المركزة بالمستشفى، الأحد، بعد 4 أشهر من دخولها في غيبوبة من حادث انقلاب سيارتها الملاكي على طريق طنطا كفرالشيخ الدولي.

ترجع الواقعة لشهر يونيو الماضي، بتلقي مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفرالشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء قيادة سيدة لسيارتها وبرفقتها أطفالها، قطع موتوسيكل يقوده شاب الطريق بشكل مفاجئ، فاختلت عجلة القيادة بيدها.

وانقلبت السيارة في الأراضي الزراعية المتاخمة للطريق، وأسفر الحادث عن إصابتها بنزيف بالمخ وكسور وتجمع دموي على الرئة، وإصابة أطفالها بكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كفر الشيخ انقلاب وفاة كفر الشيخ الدولى

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