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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عطلة أسبوعين كاملين.. موعد إجازة نصف العام 2023

إجازة
إجازة
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يتساءل العديد من الأهالي والطلاب عن موعد إجازة نصف العام 2023، وذلك لتحديد العديد من المناسبات عليها كالسفر والاحتفالات العائلية، مثل حفلات الزفاف والتجهيز لها أثناء الدراسة.

في السطور التالية تقدم "الدستور" موعد الإجازة والتفاصيل الخاصة بخريطة العام الدراسي الحالي 2022-2023

موعد اجازة نصف العام الدراسي 2022-2023

موعد اجازة نصف العام 2023

موعد إجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023. 

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موعد إجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت الموافق 28 يناير 2023.

مدة إجازة نصف العام 2023

 إجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس هذا العام مدتها أسبوعان، وهو ما يعني أنها سوف تنتهي الخميس 9 فبراير. 

وبعد تحديد موعد إجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس مع موعد إجازة نصف العام 2023 لطلاب الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، سيتم توحيد الإجازة معهم.

كان قد انطلق رسميًا الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، يوم 1 أكتوبر 2022 ومن المقرر أن يستمر حتى الخميس 26 يناير 2023.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023 أن عدد أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

وشددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023  على أن تكون فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني لطلاب المدارس، ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

وفيما يتعلق بمواعيد الامتحانات للنقل والشهادات الإعدادية والثانوية، تصبح الخريطة الزمنية للعام الدراسة، على هذا النحو:

1 أكتوبر 2022- بدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023.

14 يناير 2023- امتحانات الفصل الدراسي الأول.

28 يناير 2023- إجازة نصف العام 2023.

11 فبراير 2023- عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

3 يونيو 2023- امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

8 يونيو 2022- ختام العام الدراسي 2022- 2023.

10 يونيو 2023- امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

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