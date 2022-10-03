موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2022 و6 أكتوبر للقطاع الخاص

يبحث المواطنين عن موعد أجازة المولد النبوى الشريف 2022 للقطاع الخاص ، والقطاع الحكومي والتي تعد الاجازة الأخيرة في العام الميلادي الجاري 2022، وحدد مجلس الوزراء امس الأحد موعد أجازة المولد النبوى الشريف 2022 للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.

أجازة المولد النبوى الشريف 2022

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أجازة المولد النبوى الشريف 2022 للقطاع الخاص ، وموعد أجازة 6 أكتوبر مع زيادة عمليات البحث عنها.

موعد أجازة المولد النبوى الشريف 2022 للقطاع الخاص

رغم أن موعد أجازة المولد النبوي الشريف 2022 تم تحديدها فلكيًا بعد تحديد بداية شهر ربيع الأول والتي يكون المولد النبوي الشريف في اليوم الـ12 منه، إلا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد حدد موعد أجازة المولد النبوى الشريف 2022 للقطاع الخاص لتكون يوم السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

والمولد النبوي يحتفل به المسلمون كل عام وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

موعد أجازة 6 أكتوبر

وحدد مجلس الوزراء موعد أجازة 6 أكتوبر يوم الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

وتحتفل مصر بـ أجازة 6 أكتوبر كل عام بعد النصر العظيم الذي حققته مصر على على إسرائيل عام 1973، وحققت القوات المسلحة المصرية إنجازات ملموسة فعبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف وتوغلت 20 كم شرقاً داخل سيناء، فيما تمكنت القوات السورية من التوغل إلى عمق هضبة الجولان وصولاً إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا.

لذا يحتفل المصريون كل عام بذكري نصر أكتوبر وتعد أجازة 6 أكتوبر أجازة رسمية للعاملين في الدولة وتعد الأجازة قبل الأخيرة في العام الجاري.