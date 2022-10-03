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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2022.. اعرف الإجازات الرسمية فى العام الجديد 2023

إجازة 6 أكتوبر
إجازة 6 أكتوبر
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يكثف حاليًا البحث عن إجازة 6 أكتوبر لهذا العام في الذكرى السنوية لاحتفال نصر السادس من أكتوبر العظيم كونه إجازة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص والحكومي وقطاع الأعمال ويتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد حيث يستفاد من الإجازة الرسمية طلاب المدارس والجامعات لذا فهم يبحثوا أيضًا عن موعدها عبر محركات البحث العالمية .

موعد إجازة 6 أكتوبر 2022

وكشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، موعد إجازة 6 أكتوبر 2022 التي تعد الإجازة قبل الأخيرة هذا العام، ويليها إجازة المولد النبوي الشريف المقرر لها يوم السبت 8 أكتوبر.

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إجازة 6 أكتوبر 2022

وفي إطار متصل فقد حددت رئاسة الجمهورية، موعد إجازة 6 أكتوبر 2022 بأن تكون يوم الخميس المقبل، حيث الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر1973) ليأتي الاحتفال بالذكرى الـ49 على مرور الانتصار في الحرب.

ويحق لطلاب المدارس والجامعات الحكومية والخاصة وكذلك موظفي الدولة بقطاعيها الخاص والعام، الحصول على عطلة رسمية للاحتفال بإجازة 6 أكتوبر، ليباشر الجميع دراسته وعمله في اليوم التالي مباشرة، وهو الأحد 7 أكتوبر.

العطلات الرسمية في 2023

وبحسب المعلن، فإن العطلات والإجازات الرسمية في مصر تبدأ من شهر يناير والذي يوجد به يومي عطلة رسمية، ثم يليه في شهر أبريل يومين آخرين، وفي شهر مايو 4 أيام ويوم واحد في يونيو، وفي يوليو 3 أيام، وأغسطس 4 أيام، ويومين في أكتوبر .

ويصل إجمالي عدد الإجازات والعطلات الرسمية في مصر 18 يومًا خلال 2022، وهي:

1- يوم 6 يناير: الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 

2- يوم 27 يناير: الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

 

3- يوم 25 أبريل: الاحتفال بعيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

 

4- يوم 25 أبريل: الاحتفال بعيد شم النسيم.

 

5- يوم 30 أبريل: الاحتفال بعيد العمال.

 

6- يوم 30 يونيو: الاحتفال بثورة 30 يونيو.

 

7- يوم 9 يوليو إلى الخميس 14 يوليو: الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

 

8- يوم 23 يوليو: الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

 

9- يوم 30 يوليو: الاحتفال برأس السنة الهجرية.

 

10- يوم 6 أكتوبر: الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

 

11- يوم 8 أكتوبر: الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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