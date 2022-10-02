الأحد 02 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد إجازة نصف العام 2022 لجميع الصفوف الدراسية

الصفوف الدراسية
الصفوف الدراسية
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ارتفعت عمليات البحث عن موعد إجازة نصف العام 2022 لجميع الصفوف الدراسية رغم  بداية العام الدراسي  الجديد 2022- 2023  اليوم الأحد في المدارس الحكومية والرسمية، وتصدر موعد إجازة نصف العام 2022 لجميع الصفوف الدراسية مؤشرات بحث جوجل خلال هذه الساعات، رغم أن وزارة التربية والتعليم حددت خارطة العام الدراسي الجديد بما فيها موعد إجازة نصف العام 2022 قبل بداية العام الدراسي بعد أسابيع.

وتعرض “الدستور” لأولياء الأمور والطلاب تفاصيل موعد إجازة نصف العام 2022 لجميع الصفوف الدراسية في التقرير التالي.

موعد إجازة نصف العام 2022 للمدارس 

حددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة نصف العام 2022 وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها في سبتمبر الماضي  للعام الدراسي 2022- 2023.

وحددت موعد إجازة نصف العام 2022 لتكون لمدة أسبوعين تبدأ يوم السبت 28 يناير 2023، وتستمر حتى يوم الخميس 9 فبراير، على أن تبدأ  الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023، وتنتهي الدراسة خلال هذا العام يوم الخميس 8 يونيو من العام المقبل ، و تكون أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول 98 يومًا دون حساب الإجازات الرسمية، و96 يومًا دراسيًا بالفصل الدراسي الثاني.

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 وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت خارطة العام الدراسي الجديد لتكون كالتالي: 

  • 1 أكتوبر 2022- بدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023.
  • 14 يناير 2023- امتحانات الفصل الدراسي الأول.
  • 28 يناير 2023- إجازة نصف العام 2023.
  • 11 فبراير 2023- عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني.
  • 3 يونيو 2023- امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.
  • 8 يونيو 2022- ختام العاد الدراسي 2022- 2023.
  • 10 يونيو 2023- امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

 

موعد اجازة نصف العام ٢٠٢٢ للجامعات

 

وحددت وزارة التعليم العالي موعد إجازة نصف العام 2022، لتبدأ يوم السبت 28 يناير وتستمر حتى الخميس 9 فبراير.

وكانت قد اعتمدت خارطة العام الدراسي الجديد بعد أن بدأت الدراسة اليوم وتنتهي الفصل الدراسي الأول في 5 يناير 2023، وتم تحديد الفترة من 9 يناير حتى 26 يناير لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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 وتعاود الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023، وتستمر حتى الأول من يونيو، على أن تمتد امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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