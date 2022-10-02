تعرف على موعد إجازة السادس من أكتوبر 2022 عيد القوات المسلحة

يبحث المصريون عن موعد إجازة السادس من أكتوبر وموعد إجازة المولد النبوي آخر الإجازات الرسمية في العام الجاري، وزادت عمليات البحث عن موعد إجازة السادس من أكتوبر 2022، حتى أصبحت من اكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة السادس من أكتوبر 2022 عيد القوات المسلحة، وموعد إجازة المولد النبوي، والإجازات الرسمية 2023.

موعد إجازة السادس من أكتوبر 2022 في مصر

يحتفل المصريون الخميس المقبل بإجازة السادس من أكتوبر 2022 وهو عيد القوات المسلحة حيث انتشرت قواتنا المسلحة على قوات العدو الصهيوني واستعادت أرض سيناء وذلك في السادس من أكتوبر 2022 لذا فهي إجازة رسمية يحتفل فيها المصريون كل عام بذكري نصر السادس من أكتوبر وتعد إجازة رسمية للعاملين في الدولة.

إجازة المولد النبوي 2022

تعد إجازة المولد النبوي آخر إجازة رسمية للعام الجاري ويحتفل المسلمون بموعد إجازة المولد النبوي يوم السبت المقبل الموافق 8 أكتوبر، وهو ذكرى سنوية في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، ويحتفل به المسلمون في كل عام.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

الإجازات الرسمية 2023

6 أكتوبر 2022- عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر.

8 أكتوبر 2022- المولد النبوي الشريف.

7 يناير 2023- عيد الميلاد المجيد.

17 أبريل 2023- شم النسيم.

22- 24 أبريل 2023 (إجازة عيد الفطر).

25 أبريل- عيد تحرير سيناء.

1 مايو الموافق ليوم الاثنين: عيد العمال.

27 يونيو الموافق ليوم الثلاثاء: وقفة عرفات.

28 يونيو الموافق ليوم الثلاثاء إلى 29 يونيو الموافق ليوم الخميس: عيد الأضحى المبارك.

30 يونيو الموافق ليوم الجمعة: عيد ثورة 30 يونيو.