الأحد 02 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد إجازة السادس من أكتوبر 2022 عيد القوات المسلحة

إجازة السادس من أكتوبر
إجازة السادس من أكتوبر
ads

يبحث المصريون عن موعد إجازة السادس من أكتوبر وموعد إجازة المولد النبوي آخر الإجازات الرسمية في العام الجاري، وزادت عمليات البحث عن موعد إجازة السادس من أكتوبر 2022، حتى أصبحت من اكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة السادس من أكتوبر 2022 عيد القوات المسلحة، وموعد إجازة المولد النبوي، والإجازات الرسمية 2023.

موعد إجازة السادس من أكتوبر 2022 في مصر

يحتفل المصريون الخميس المقبل بإجازة السادس من أكتوبر 2022 وهو عيد القوات المسلحة حيث انتشرت قواتنا المسلحة على قوات العدو الصهيوني واستعادت أرض سيناء وذلك في السادس من أكتوبر 2022 لذا فهي إجازة رسمية يحتفل فيها المصريون كل عام بذكري نصر السادس من أكتوبر وتعد إجازة رسمية للعاملين في الدولة.

إجازة المولد النبوي 2022

تعد إجازة المولد النبوي آخر إجازة رسمية للعام الجاري ويحتفل المسلمون بموعد إجازة المولد النبوي يوم السبت المقبل الموافق 8 أكتوبر، وهو ذكرى سنوية في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، ويحتفل به المسلمون في كل عام.

txt

أسعار التموين لشهر أكتوبر 2022 وقائمة السلع بعد الزيادة

 وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

الإجازات الرسمية 2023 

 

  • 6 أكتوبر 2022- عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر.
  • 8 أكتوبر 2022- المولد النبوي الشريف.
  • 7 يناير 2023- عيد الميلاد المجيد.
  • 17 أبريل 2023- شم النسيم.
  • 22- 24 أبريل 2023 (إجازة عيد الفطر).
  • 25 أبريل- عيد تحرير سيناء.
  • 1 مايو الموافق ليوم الاثنين: عيد العمال.
  • 27 يونيو الموافق ليوم الثلاثاء: وقفة عرفات.
  • 28 يونيو الموافق ليوم الثلاثاء إلى 29 يونيو الموافق ليوم الخميس: عيد الأضحى المبارك.
  • 30 يونيو الموافق ليوم الجمعة: عيد ثورة 30 يونيو.

حفل لاستقبال الطلاب فى أول أيام العام الدراسى بجامعة حلوان

  • 19 يوليو الموافق ليوم الأربعاء: رأس السنة الهجرية.
  • 23 يوليو الموافق ليوم الأحد: عيد ثورة 23 يوليو.
  • الأربعاء 27 سبتمبر الموافق ليوم الأربعاء: المولد النبوي الشريف.
  • 6 أكتوبر الموافق ليوم الجمعة: عيد القوات المسلحة.

 

اجازة السادس من أكتوبر اجازة المولد النبوي موعد اجازة السادس من أكتوبر 2022 الاجازات الرسمية 2023 اجازة السادس من أكتوبر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر المناخ.. التحدى والفرصة

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف حقيقة كشوف الـ119 طالبًا داخل فصل واحد بالخانكة

جورجيا ميلونى ترد على تهنئة الرئيس السيسى.. فماذا قالت؟

41 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من أكتوبر

جنايات دمنهور تحيل قاتلى شهيد الشهامة بالبحيرة للمفتى

هل كشف إيلون ماسك عن أبرز عيوب «الروبوت البشري»؟ (فيديو)

بكار وبطوط يشاركان في أول يوم دراسي بمدارس أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

روسيا وأوكرانيا.. ما القادم؟

حسين دعسة

توماس فريدمان يرى روسيا الفاشلة ولا يرى نتائج الحرب!

ماجد حبته

هاكاثون التغير المناخى

الحسين عبدالرازق

على طريقة المعلم حلاوة!

د. منى حلمى

2 أكتوبر ميلاد غاندى.. واليوم العالمى لنبذ العنف

علي سعدة

تراثنا المهدد بالانقراض

د.أحمد الخميسى

أشواق شاقة

أحمد الصغير

الإعجاز المصرى فى أكتوبر كما وصفه الإسرائيليون عام 1974 (1)

صور

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالي الأسرى

إسرائيل: لا نمانع تطوير حقل غاز فى لبنان وسنحصل على حصتنا المالية

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» بحماية الشرطة الإسرائيلية