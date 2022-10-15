غرق شخص فى بحر دسيا بالفيوم

لقى شخص مصرعه غرقًا في بحر دسيا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوجود جثة لفريق ببحر دسيا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لمواطن يبلغ من العمر ٥٢ سنة مقيم بمنطقة الحزن بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.