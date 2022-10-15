السبت 15 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تعتبر مقترحات الدول الغربية التى تفرض عقوبات وتطالب بتزويدها بالنفط والغاز وقاحة !

النفط
النفط
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قال نائب وزير النفط الإيراني أحمد أسد زاده، إن إيران تتلقى مقترحات من دول غربية لتوريد النفط والغاز، معتبرا هذه المقترحات وقاحة من تلك الدول التي تفرض عقوبات على طهران.

 

وأوضح نائب وزير النفط الإيراني في تصريح صحفي أن "إيران تتلقى مقترحات في هذا الشأن، لكننا نأخذ بعين الاعتبار أيضا الاعتبارات الاستراتيجية. إنهم (الغرب) بحاجة إلى الغاز، ويلجأون إلى هذه الحاجة في أماكن مختلفة للتزود بالغاز. نحن لا نغلق أبواب المفاوضات مع شركاتهم "لكن عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في فرض عقوبات على إيران أم لا. فلا يمكن فرض عقوبات على بلد ما ثم عند الحاجة، تطلب منه التزود بالغاز".

 

وشدد على أن "ازدواجية المعايير، ووقاحة الدول الغربية التي تسمح لنفسها بالتعامل بها مع الدول الأخرى، تحاول إيران تجاهلها".

 

وقال نائب وزير النفط: "على الغرب أن يدفع ثمن إجراءاته وعقوباته أحادية الجانب وعدائه لإيران. لدينا إمكانات كبيرة في صناعة النفط والغاز سنحاول استغلالها بحكمة لمصالحنا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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إيران تعتبر مقترحات الدول الغربية التى تفرض عقوبات وتطالب بتزويدها بالنفط والغاز وقاحة !

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