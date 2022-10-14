الجمعة 14 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق، بحبس 5 متهمين 15يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

حبس 5 متهمين جماعة القانون والدستور حيازة منشورات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

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