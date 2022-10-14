ضبط صاحب مخبز لبيعه 36.5 طن دقيق مدعم فى السوق السوداء بالجيزة

ضبط رجال مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة صاحب مخبز لبيعه 36.5 طن دقيق مدعم في السوق السوداء، وبعدم إثباته بسجل حركة الدقيق في الجيزة.

كان قد تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة الجيزة، لتصرفه في 36.5 طن دقيق بلدي مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليًا على الدعم المقرر.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.