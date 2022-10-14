أخبار الظهيرة.. كورونا يتفشى فى أوروبا.. والاتحاد الأوروبى يدرب جنودًا أوكرانيين

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار ما بين اجتماعية وفنية واقتصادية وسياسية، "الدستور" ترصد أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

الاتحاد الأوروبي يوافق على تدريب 15 ألف جندي أوكراني

قال دبلوماسيون اليوم، إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية.. (اضغط هنا)

فيروس كورونا يتفشى في أوروبا من جديد

سجلت النمسا 14 ألفا و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و306 آلاف و372، والوفيات إلى 20 ألفا و895.. (اضغط هنا)

شكري: يجب مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2025

نشرت المدونة الرسمية لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، مقالًا لوزير الخارجية سامح شكري، حول استضافة مصر الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27».

وكتب سامح شكري، الرئيس المعين لـ«COP 27»، مقالًا بشأن حشد التمويل لعمل المناخ الدولي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.. (اضغط هنا)

جو غير مستقر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة على مستوى محافظات الجمهورية.. (اضغط هنا)

وزيرة الثقافة تعلن عن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثالثة

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية؛ أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة.. (اضغط هنا)

نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

تأهلت نور الشربيني، المصنفة الثالثة عالميًا ولاعبة سبورتنج، إلى منافسات الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش 2022، المُقامة حاليًا في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتستمر منافسات بطولة "US Open 2022" للإسكواش بفيلادلفيا للرجال والسيدات، خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى يوم 16 من الشهر ذاته، وتُقام في الساعات الأولى من الصباح؛ نظرًا لفارق التوقيت.. (اضغط هنا)

13 باحثًا من جامعة قناة السويس ضمن أفضل علماء العالم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن حصول ثلاثة عشر باحثًا من جامعة قناة السويس ضمن أعلى باحثي العالم استشهادًا من بين 680 عالمًا مصريًا وفقًا لدراسة المجلة الدولية «PLOS Biology 2022»، والتي أجراها باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية، وشملت أكثر من 200 ألف عالم في 22 مجالًا من 150 دولة اعتمادًا على قاعدة بيانات «Scopus».. (اضغط هنا)