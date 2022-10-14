الاتحاد الأوروبى يوافق على تدريب 15 ألف جندى أوكرانى

قال دبلوماسيون اليوم، إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية.

وطرح الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فكرة تدريب القوات الأوكرانية في أغسطس الماضي، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، التي بدأت قبل حوالي ثمانية أشهر.

وتشمل المهمة تدريبات في مجالات مثل اللوجستيات والحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، وفقا لبيانات سابقة.

ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الاثنين المقبل في لوكسمبورج على القرار الذي اتخذه سفراء دول التكتل الـ 27 اليوم.