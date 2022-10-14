فيروس كورونا يتوحش فى أوروبا من جديد

سجلت النمسا 14 ألفا و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة. وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و306 آلاف و372، والوفيات إلى 20 ألفا و895.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضًا، أنه تم إعطاء 19 مليونا و512 ألفا و557 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

كما سجلت كندا 9 آلاف و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و109 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 4 ملايين و319 ألفًا و103 إصابات، والوفيات إلى 45 ألفًا و833 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 90 مليونا و672 ألفًا و332 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

وسجلت بولندا 1908 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و24 وفاة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 6 ملايين و323 ألفًا و108 إصابات، والوفيات إلى 117 ألفًا و847 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 57 مليونا و68 ألفا و747 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

وسجلت إيطاليا 45 ألفا و705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 22 مليونا و990 ألفا و201، والوفيات إلى 177 ألفا و785 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، أنه تم إعطاء 141 مليونا و73 ألفا و471 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

وسجلت فرنسا 64 ألفا و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و62 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 36 مليونا و319 ألفا و858 ، والوفيات إلى 156 ألفا و777.

وسجلت بريطانيا 63 ألفا و546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و420 حالة وفاة، مرتبطة بالجائحة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 24 مليونا و21 ألفا و294، والوفيات إلى 208 آلاف و678 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا، أنه تم إعطاء 151 مليونا و248 ألفا و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.