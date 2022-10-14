الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شاب تناول جرعة زائدة من المخدرات فى الجيزة

هيروين
هيروين
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أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، اليوم الجمعة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه، نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.

جاء القرار بعد أن ناظرت جهات التحقيق والنيابة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري وإعداد تقرير بالوفاة.

 كانت مديرية أمن الجيزة  قد تلقت بلاغا يفيد إصابة شاب بحالة إعياء ونقله إلى المستشفى ليفارق الحياة بالمنيرة الغربية.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، حيث إنه من مدمني المخدرات، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الإجراءات القانونية الكشف الظاهري النيابة المختصة جهات التحقيق جهات التحقيق المختصة بالمنيرة رجال المباحث دفن جثة شاب

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