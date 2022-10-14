وفاة شاب تناول جرعة زائدة من المخدرات فى الجيزة

أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، اليوم الجمعة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه، نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.

جاء القرار بعد أن ناظرت جهات التحقيق والنيابة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري وإعداد تقرير بالوفاة.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد إصابة شاب بحالة إعياء ونقله إلى المستشفى ليفارق الحياة بالمنيرة الغربية.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، حيث إنه من مدمني المخدرات، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.