إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بمحور 26 يوليو

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بدائرة قسم شرطة كرادسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما جرى التحفظ على سائق السيارة، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد أن قسم شرطة كرداسة، جرى إبلاغه من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان – دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سـير السيارة ميكروباص ماركه «تويوتا» قيادة سائق، يبلغ من العمر 50 عاما، ومقيم بولاق الدكرور، بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها؛ مما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرساني على جانب الطريق.

كما أسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالسيارة وإصابة قائدها و4 آخرين، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي، كما تم التحفظ على السيارة وقائدها وإزالة آثار الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.