5 سنوات لشقيقين تسببا فى عاهة مستديمة لمندوب شركة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت على عامر رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "و.ا.ع" و" م.ا .ع" غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالتسبب في عاهة مستديمة للمجنى عليه "ا.ر.م" .

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 20236 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه "ا.ر م"، وإصابته بعاهة بدائرة القسم .

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، قيام كل من " و.ا.ع" عاطل وشقيقه "م.ا.ع" عاطل، بالتعدى على المجني عليه "ا.ر.م" عامل بشركة بريد، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهما فقاموا مستخدمين شومة وكتر، وإصابته بعاهة مستديمة فى أصبع الخنصر الأيمن مما تعد عاهة مستديمة تقدر بنسبة 1% ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.